Москва, 24 февраля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщил 24 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — заявил генерал-лейтенант.

Российские военные также отразили на этом направлении три контратаки украинской армии в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области. За минувшие сутки подразделения группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение подразделениям 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ.

Как 24 февраля передавало ИА Регнум, ВС России за сутки улучшили позиции на авдеевском направлении. Суточные потери противника на этом направлении составили до 425 бойцов.

Помимо этого, в Минобороны сообщили, что за сутки российские военные сбили два самолёта МиГ-29 в зоне СВО. Конашенков добавил, что российские силы уничтожили 92 дрона украинской армии.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 23 февраля российские военные нанесли удары по нефтебазе, складам украинской армии и цехам Южного машиностроительного завода в Днепропетровске. Кроме того, Лебедев рассказал об ударе по «Днепровскому металлургическому заводу». Там ВСУ держали большие резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ).