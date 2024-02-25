Симферополь, 25 февраля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду составит пять триллионов рублей, сообщил 25 февраля глава парламента региона Владимир Константинов в эфире «Соловьев Live».

Aleksander Lyskin/Global Look Press

«Только по сумме ущерба бюджету, предварительно, оценивается в сумму более трёх триллионов рублей. Готовится ещё иск от Общественной палаты — это народ Крыма, там сумма будет более двух триллионов рублей», — сказал Константинов.

Он добавил, что иски также подали предприятия на полуострове, Украине предъявят очень серьёзную претензию, вероятно, самую значительную в части блокад.

В Херсонской области 20–22 ноября 2015 года произошла диверсия, взорвали опоры четырёх ЛЭП, связывающие Крым с Украиной. Крым перестал получать электроэнергию. Кроме того, диверсанты препятствовали восстановлению опор.

В 2020 году виновным в организации энергетической диверсии признали бывшего зампредседателя Совета министров Крыма Ленура Ислямова (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который в 2014 году создал незаконное вооруженное формирование и призывал к нарушению целостности России.

Участники этой группировки устроили подрыв опоры ЛЭП. В России Ислямова, проживающего на Украине, заочно приговорили к 18 годам колонии строгого режима.