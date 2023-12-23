Симферополь, 23 декабря, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Общий ущерб Крыму от водной блокады, которую устроили власти Украины, составил около шести триллионов рублей, сообщил 23 декабря глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

ИТАР-ТАСС/Алексей Павлишак

«Общий ущерб суммарно составил около шести триллионов рублей. Это бюджет маленькой страны», — сказал Константинов.

Он уточнил, что общественная палата республики в своём иске требует признать за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду в размере трёх триллионов рублей, а ущерб, нанесенный предприятиям, оценен в более чем в 2,5 трлн рублей.

Глава парламента Крыма подчеркнул, что украинские власти ответят за блокаду полуострова. Все претензии им будут выставлены после завершения украинского кризиса.

Как передавало ИА Регнум, в октябре Арбитражный суд Крыма удовлетворил первый иск правительства республики об ущербе к Украине из-за водной блокады на 152,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что руководство республики «поимённо» назовёт причастных к украинской водной блокаде. Константинов пообещал, что региональные власти обнародуют списки инициаторов и исполнителей «преступной блокады».