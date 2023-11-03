Москва, 3 ноября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Украинские власти ущемляли права русского населения на подконтрольных территориях и начали его уничтожать, поэтому Россия не могла не встать на защиту жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, заявил президент Владимир Путин, выступая 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты.

Дарья Драй ИА REGNUM

Он напомнил, что киевский режим начал истреблять всё русское на территориях, которые контролировал, что уже было чем-то запредельным, а потом стали утверждать, что русские не являются коренным народом на этих землях. Параллельно этому русское население Донбасса начали истреблять при поощрении Запада, добавил Путин. Он подчеркнул, что эти действия руководства Украины и стали основной начавшегося конфликта.

«Они [украинские власти] просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, там проживающих. То же самое потом и с Донбассом произошло, и с Новороссией», — сказал российский лидер.

Путин также напомнил, что украинский и русский народы — братские, и Россия даже не подумала бы предпринимать какие-либо действия в отношении Крыма, Донбасса и Новороссии, если бы не нужно было защищать людей.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты также напомнил, что Украины в составе Российской империи не было как республики, были области. Он подчеркнул, что УССР сформировали при советской власти, в основном за счёт включения в республику южнорусских земель.

25 января 2023 года Путин заявил, что основной целью специальной военной операции является защита жителей России от угроз, которые пытаются создавать на её же исторических территориях. Он подчеркнул, что Россия не может допустить этого.