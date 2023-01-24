Москва, 24 января, 2023, 11:57 — ИА Регнум. В России бывший зампредседателя Совета министров Республики Крым Ленур Ислямов заочно приговорен к 18 годам колонии по уголовному делу о блэкауте и подрыве энергообъектов. Но задержать политика и поместить его под стражу не удалось, так как он переехал на Украину и поселился в Киеве почти сразу же, как потерял должность в Крыму. Помимо уголовного дела на территории России у Ислямова остался «опустевший» банк, на данный момент именно с этого обанкроченного в 2016 году «Джаст Банка» кредиторы требуют 2 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

27 февраля Арбитраж Москвы планирует рассмотреть претензии кредиторов на 1,7 млрд рублей к владельцу и экс-главе совета директоров «Джаст Банка» Ленуру Ислямову. Сам Ислямов в России был признан банкротом, да и появляться на территории страны, где его приговорили к 18 годам колонии, он не собирается.

«Судебное производство по претензиям обанкроченного в 2016 году «Джаст Банка» к бывшему владельцу Ислямову было возобновлено 17 января 2023 года после четырёхлетней приостановки. Возобновлению производства предшествовал положительный вердикт суда по делу непосредственно о банкротстве ООО «Джаст Банк». По нему спустя четыре года после подачи соответствующего заявления и несмотря на активное сопротивление ответчиков суд всё же привлёк к ответу бывших топ-менеджеров ООО, в числе которых был и Ислямов. Среди претензий к бывшим руководителям — выдача займов техническим заёмщикам, то есть тем, кто предоставленные средства возвращать не планировал. Это причинило банку ущерб и привело к его краху — сначала к лишению лицензии, а потом и банкротству», — сообщил источник ИА REGNUM.

20 января 2023 года судья продлила срок банкротства для Ислямова до 14 июля 2023 года. За это время финансовый управляющий продолжит формировать реестр кредиторов и разыскивать имущество, за счёт которого можно было бы рассчитаться по долгам. С этим есть сложность, так как все активы Ислямова и его супруги, в число которых входило свыше 20 юрлиц, на сегодня ликвидированы, а сам должник скрывается на территории других стран. В марте 2022 года появились сведения, что Ислямов покинул Украину через польскую границу и прибыл в Турцию, где его якобы задержали сотрудники местного Интерпола. Между тем России экс-бизнесмена, который числится в розыске с 2014 года, не передавали. В случае если это произойдёт, Ислямова отправят в колонию строгого режима на 18 лет. Срок наказания начнут исчислять с момента его передачи на территорию РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Ленура Ислямова признали виновным в организации энергетической диверсии, создании незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению целостности России, приговорив к 19 годам колонии строгого режима. Позднее из-за декриминализации одной из статей срок сократили до 18 лет. Адвокат Ислямова после оглашения приговора заявил, что он будет обжалован, а сам фигурант на тот момент «находился в добром здравии» в Киеве и с интересом следил за судебными слушаниями.

Следствие считает, что в 2014 году бывший вице-премьер Совета министров Крыма Ленур Ислямов, уволенный за профнепригодность, создал в Херсонской области незаконное вооруженное формирование — крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этот батальон устроил подрыв опоры ЛЭП на территории Украины, что в итоге привело к длительной энергоблокаде Крыма. Ущерб от блэкаута пытаются взыскать до сих пор. Его предварительный размер составляет 1,47 трлн рублей.

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