Москва, 25 февраля, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии на купянском направлении, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооружённых сил РФ Иван Бигма.

Иван Шилов ИА Регнум Летающий дрон

Он уточнил, что речь идёт о дронах «Фурия» и «Валькирия», а также о тяжёлом ударном гексакоптере «Баба-яга».

«Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи на купянском направлении. Средствами противовоздушной обороны группировки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, в том числе две «Фурии», «Валькирия» и «Баба-яга», — сказал Бигма в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря Минобороны РФ проинформировало о том, что оператор квадрокоптера дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ сбил «Бабу-ягу» противника под Артёмовском (ДНР). Российский боец применил дрон-разведчик.

7 января стало известно о том, что военнослужащие шестой общевойсковой армии группировки «Запад» ВС РФ протаранили своим беспилотником дрон «Баба-яга» на купянском направлении. 28 января появилась информация о том, что силы ПВО России обезвредили ещё три таких украинских БПЛА на херсонском направлении

ВСУ применяют сельскохозяйственные БПЛА, которые названы российскими военными «Баба-яга», для сброса крупнокалиберных мин.