Мелитополь, 25 февраля, 2024, 10:56 — ИА Регнум. В центре села Работино на запорожском направлении начались ожесточённые боестолкновения, инициатива в которых на стороне российской армии. Об этом 25 февраля рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточённые бои, в том числе за центр села», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Рогов уточнил, что инициатива находится у подразделений армии России, которые поддерживают артиллерия и фронтовая авиация.

По общественника, бойцы ВСУ оказывают серьёзное сопротивление и применяют большое количество дронов, однако сражение за Работино продолжается с активным применением сторонами артиллерии.

После ликвидации Работинского выступа и выдавливания ВСУ за пределы населённого пункта на результатах летней попытки контрнаступления украинских войск в Запорожской области будет поставлен крест, добавил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС России за сутки произвели комплексные удары по позициям украинской армии в Работине и Вербовом на херсонском направлении. По его словам, также на этом направлении российские военные уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Рогов 21 февраля рассказал, что ВСУ начали стягивать подкрепление в район сёл Работино и Вербовое в Запорожской области. Он отмечал, что таким образом украинские силы готовились к активным боевым действиям. По его словам, российские военные уничтожали перебрасываемую украинскую технику.

Председатель движения 18 февраля сообщил об активизации боевых действий на запорожском направлении инициатива в которых за ВС России. Рогов уточнил, что армия России за сутки освободила четыре опорных пункта около Работина.