Мелитополь, 18 февраля, 2024, 09:34 — ИА Регнум. На запорожском направлении в зоне специальной военной операции активизировались боевые действия. Об этом 18 февраля заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«За последние дни и особенно за субботу возросла активность боевых действий на запорожской линии фронта. Инициатива находится в наших руках», — приводит слова Рогова «РИА Новости».

Он отметил, что приоритетным направлением является ореховское направление в районе сёл Работино и Вербовое.

По словам Рогова, артиллерия, реактивные системы залпового огня, ТОС «Солнцепёк» наносят массированные удары по укрепрайонам и скоплениям боевой техники ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля Рогов сообщил, что группа бойцов ВСУ без единого выстрела сдалась в плен на линии фронта под Работино в Запорожской области. Добровольная сдача в плен произошла после того, как командование ВСУ отправило бойцов на позиции, которые к этому времени уже находились под контролем ВС РФ.