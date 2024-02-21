Запорожская область, 21 февраля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. ВСУ стали перебрасывать подкрепление в район сёл Работино и Вербовое в Запорожской области, заявил 21 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас идёт переброска из Орехова техники и личного состава ВСУ в сторону Работина и Вербового. Всё говорит о том, что они готовятся к активным боевым действиям», — сообщил Рогов в интервью ТАСС.

Он рассказал, что перебрасываемую со стороны сёл Новоданиловка и Малая Токмачка украинскую технику российские военные уничтожают авиабомбами.

На этом участке фронта российские военные с упорными боями продолжили продвижение, добавил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, Рогов 18 февраля заявил об активизации боевых действий на запорожском направлении. При этом инициатива находится на стороне ВС России. Приоритетное направление — ореховское. По его словам, российские военные за сутки освободили от ВСУ четыре опорных пункта в районе Работина.

На следующий день, 19 февраля, Рогов сообщил, что в районе Работина и Вербового продолжились ожесточённые бои. ВС России наносили удары по позициям ВСУ из районов Новопокровки, Вербового, Новопрокоповки и западнее Работино. Украинские подразделения понесли потери.

Минобороны России 21 февраля сообщило, российские военные за минувшие сутки нанесли удары по ВСУ в районах Работина, Вербового и села Лугового в Запорожской области.