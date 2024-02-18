Донецк, 18 февраля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России заняли четыре опорных пункта ВСУ возле Работино в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

МО России

«За вчерашний день и сегодняшнюю ночь мы взяли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино», — передаёт слова Рогова ТАСС.

Официального подтверждения этой информации от Министерства обороны России на данный момент не поступало.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Рогов сообщил об активизации боевых действий на запорожском направлении.

Он отметил, что приоритетным направлением является ореховское направление в районе сёл Работино и Вербовое.

По словам Рогова, артиллерия, реактивные системы залпового огня, ТОС «Солнцепёк» наносят массированные удары по укрепрайонам и скоплениям боевой техники ВСУ.

До этого, 14 февраля, Рогов сообщил, что группа бойцов ВСУ без единого выстрела сдалась в плен в районе Работино.

Добровольная сдача в плен произошла после того, как командование ВСУ отправило бойцов на позиции, которые к этому времени уже находились под контролем ВС РФ, пояснил тогда Рогов.