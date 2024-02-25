Лондон, 25 февраля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уверен, что западным странам необходимо смелее поставлять оружие Киеву, вводить санкции против России и конфисковать её замороженные активы. Он написал об этом в опубликованной 25 февраля колонке для газеты The Times.

Li Ying/Global Look Press Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

«Мы должны быть смелее в нанесении ударов по российской военной экономике… И мы должны быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов», — заявил премьер-министр.

По словам Сунака, Западу необходимо найти законный способ передачи замороженных российских активов Киеву. Он также призвал Конгресс США быстрее одобрить выделение финансовой и военной помощи киевским властям.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля из совместного заявления лидеров стран — участниц «Группы семи» (G7) стало известно, что они хотят принудить Россию компенсировать из замороженных Западом активов убытки, которые якобы понесла Украина. Страны G7 уточнили, что продолжат держать заблокированными российские активы, пока Москва не заплатит Киеву.

Ранее в этот же день агентство Bloomberg написало, что Британии нужно установить правовые принципы перед изъятием российских замороженных активов, чтобы оно прошло в рамках международного права на законных основаниях. По мнению авторов публикации, в противном случае это может стать потрясением для мировой финансовой системы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля назвал незаконными действия Европейского союза с замороженными российскими активами. Он подчеркнул, что Москва будет преследовать в юридическом поле всех имеющих отношение к таким решениям.

Позднее в этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что российская сторона жёстко ответит на изъятие её активов и будет относиться к западным странам как к ворам. Дипломат добавила, что в этом случае западные страны пытаются присвоить себе то, что им не принадлежит.