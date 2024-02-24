Киев, 24 февраля, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Страны «Группы семи» (G7) планируют принудить Россию компенсировать из замороженных Западом российских активов убытки, якобы понесённые Украиной, говорится в совместном заявлении лидеров государств этой организации, принятого 24 февраля по итогам онлайн-саммита.

U. S. Department of State

Мероприятие прошло под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая подключилась к обсуждению из Киева. В документе сказано, что страны G7 поручают своим правительствам выработать меры по реализации такой меры.

В заявлении также уточняется, что государства, в юрисдикциях которых находятся замороженные российские активы, продолжат держать эти средства заблокированными до тех пор, пока Россия не заплатит Украине за убытки.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Запад украл у России многие активы, в том числе и золотовалютные резервы. 6 января 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский призвал власти западных стран передать Киеву $300 млрд замороженных российских активов.

19 февраля 2024 года руководитель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль отметил, что украинская сторона хотела бы продать попавшие под санкции российские активы, а вырученные средства направить на восстановление страны.

При этом колумнист газеты The Washington Post Джош Рогин со ссылкой на неназванных официальных лиц США написал в своей статье о том, что американские власти не смогут направить для помощи Украине замороженные российские активы без получения согласия со стороны государств ЕС.