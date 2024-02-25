Киев, 25 февраля, 2024, 09:39 — ИА Регнум. До конца марта Европейский союз намерен поставить Киеву 170 тыс. боеприпасов. Об этом 24 февраля сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам разговора с главой евродипломатии Жозепом Боррелем в соцсети Х (ранее Twitter).

Philipp Schulze/Global Look Press

По словам Кулебы, в данный момент для киевских властей абсолютный приоритет — это снаряды для артиллерии.

«До конца марта ЕС планирует поставить на Украину почти 170 тыс. боеприпасов и работает над дальнейшим увеличением объёмов поставок», — написал он.

Глава МИД Украины не утончил, что за тип боеприпасов собирается поставить Киеву Брюссель.

Как сообщало ИА Регнум, британская газета The Telegraph со ссылкой на опрошенных украинских военных 22 февраля написала, что ВСУ не могут идти в бой из-за нехватки боеприпасов. Украинские бойцы отметили в беседе с изданием, что при продолжении конфликта ещё несколько лет это обернётся катастрофой Украины — либо закончатся люди, либо все уедут из страны.

Ранее в этот же день журналист немецкого телеканала Welt Штеффен Шварцкопф заявил, что ВСУ вынужденно сдают территории на фоне дефицита боеприпасов. По его словам, из-за этого украинской армии приходится выбирать, какие районы и населённые пункты они оставят.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности назвал причиной бегства ВСУ из Авдеевки нехватку боеприпасов. По его утверждению, всё это происходит на фоне снижения помощи Запада, а потому вина за сдачу города лежит не на Киеве.