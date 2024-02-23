Берлин, 23 февраля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Украинские войска вынуждены сдавать некоторые территории на фоне катастрофического дефицита боеприпасов. Такое мнение 22 февраля высказал журналист немецкого телеканала Welt Штеффен Шварцкопф после общения с бойцами ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нужно решать, какой регион они будут защищать, а какой оставлять, какой город или населённый пункт укреплять, туда направлять оружие и людей, а какой придётся потерять. Это драматическая ситуация», — сказал он.

По словам корреспондента, украинские войска начали всё более часто отказываться от атак для экономии артиллерийских снарядов и эту ситуацию осложнило планомерное продвижение Вооружённых сил России.

«Русские в этом вопросе (количества боеприпасов. — Прим. ред.) на высоте. Мы видели это в Авдеевке», — добавил Шварцкопф.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что без помощи США Киеву придётся решать, какие города они могут удержать. По её словам, без одобрения Конгрессом запроса Белого дома на 60 миллиардов долларов помощи для Украины минобороны США не может передавать Киеву новые пакеты военной поддержки.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности назвал причиной бегства украинской армии из Авдеевки дефицит боеприпасов. Он также заявил, что это происходит на фоне снижения помощи Запада, а потому вина за сдачу города лежит не на Киеве.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки Вооружёнными силами России. Министр уточнил, что ВСУ продолжили беспорядочно отступать, бросая оружие и технику.