Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Украинским войскам пришлось уйти из Авдеевки из-за отсутствия нужного оружия, ответственность за это лежит не на Киеве. Об этом лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Вид на Авдеевку

По его словам, командование ВСУ приняло решение об отводе сил из Авдеевки на другие рубежи, чтобы избежать окружения и сохранить жизни бойцов. Украина, добавил он, не располагает достаточным количеством артиллерии и дальнобойных средств.

«Наши действия ограничены лишь недостаточностью и дальностью нашего оружия. Но это не зависит от нас, и ситуация в Авдеевке это подтверждает», — сказал Зеленский.

У России, добавил он, есть военное преимущество.

Как сообщало ИА Регнум, ещё вечером 16 февраля в городе Авдеевке, расположенном в 13 км к северу от Донецка, шли бои. Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ, переброшенной в Авдеевку, заявили, что занимают коксохимический завод на северо-западной окраине города. Заместитель комбрига Родион Кудряшов отмечал, что местами бригада полностью окружена.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 17 февраля заявил, что приказал украинским подразделениям оставить Авдеевку и перейти к обороне. Командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил о выходе украинских сил из Авдеевки «на заранее подготовленные позиции». Это решение он назвал единственно правильным.

По словам депутата Госдумы России Андрея Чепы, отступление ВСУ из Авдеевки вряд ли будет иметь переломное значение для конфликта, но обернётся для Киева «определённым моральным поражением».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что решение об отводе войск из Авдеевки связано не с желанием Киева сохранить жизни бойцов, а со способностью действовать только за большие деньги и только против мирного населения.