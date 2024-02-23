Лондон, 23 февраля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Украинские войска не могут идти в бой с Вооружёнными силами России из-за дефицита боеприпасов. Об этом 22 февраля написала британская газета The Telegraph со ссылкой на опрошенных бойцов ВСУ.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Нет смысла идти в бой, если у нас нет достаточного количества боеприпасов. Дело не в том, что мы потеряли дух. Просто у нас нет средств для борьбы», — заявил изданию один украинских военнослужащих.

По его словам, если конфликт будет продолжаться ещё несколько лет, это обернётся катастрофой для Украины — у неё либо закончатся люди, либо все уедут из страны.

Бойцы ВСУ также пожаловались на вынужденное оставление выгодных для ведения обстрелов позиций.

«Даже [президент США] Джо Байден признал, что нам дали недостаточно помощи. Теперь мы находимся в таких условиях, когда нам нужно решать, какую следующую деревню мы отдадим русским», — добавил украинский боец.

Как сообщало ИА Регнум, журналист немецкого телеканала Welt Штеффен Шварцкопф 22 февраля заявил, что украинская армия вынуждена уходить с некоторых территорий из-за катастрофической нехватки боеприпасов. По его словам, ВСУ по этой же причине приходится решать, какие районы и населённые пункты они будут сдавать.

Ранее в этот же день телеканал ABC со ссылкой на американских чиновников сообщил, что ВСУ столкнутся с потенциально катастрофической нехваткой боеприпасов и средств ПВО уже к концу марта. Отмечалось, что это станет переломным моментом конфликта и даст преимущество России.