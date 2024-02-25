Сана, 25 февраля, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) якобы выпустило несколько противокорабельных ракет по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе, сообщил военный представитель организации Яхья Сариа в социальной сети Х (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

О том, достигли ли снаряды цели, он не уточнил. Кроме того, Сариа проинформировал том, что хуситы также атаковали беспилотниками ряд американских военных судов в Красном море.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 24 на 25 февраля Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) распространил информацию о том, что в Аденском заливе Йемена произошло ещё одно нападение на судно. Его атаковали в 70 морских милях (почти 130 км) к востоку от порта Джибути.

Ранее хуситы уведомили судоходные и страховые компании о том, что запрещают проходить по морским путям вблизи Йемена судам США, Израиля и Британии, а также кораблям связанных с ними лиц и организаций.

24 февраля Пентагон объявил, что США и их союзники нанесли авиаудары по 18 объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене. Они пытались поразить места хранения вооружений, включая склады ракет, беспилотников, систем противовоздушной обороны (ПВО) и радаров. Кроме того, ударами они смогли уничтожить один вертолёт.