Лондон, 25 февраля, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Новое нападение на судно произошло в Аденском заливе у берегов Йемена, сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

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Атакованный корабль проходил в 70 морских милях (почти 130 км) к востоку от порта Джибути. Об инциденте доложил владелец судна. После случившегося начали расследование, которое должно установить обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля стало известно о том, что шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) уведомило судоходные и страховые компании о запрете проходить по морским путям вблизи Йемена судам США, Израиля и Британии, а также связанных с ними лиц и организаций. Речь идёт о водах Аденского залива, Красного и Аравийского морей.

23 февраля Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) проинформировало об атаке хуситов на британский сухогруз Rubymar в Красном море. После нападения на поверхности воды появилось нефтяное пятно.