Белгород, 24 февраля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны 24 февраля сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

РИА Новости

Атаку ВСУ предприняли в 15:00 мск. При этом они использовали дрон самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил о двух перехваченных силами ПВО украинских беспилотниках в ночь на 24 февраля. Никто в результате атаки не пострадал.

Минобороны России утром 24 февраля сообщило, что ночью силы противовоздушной обороны перехватили один беспилотник ВСУ в Курской области, один в Тульской и ещё два в Липецкой. Это произошло менее чем за два часа — с 00:20 до 02:00 мск.