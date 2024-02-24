Париж, 24 февраля, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Аграрный кризис, охвативший в том числе Францию, невозможно решить за несколько часов, заявил президент республики Эммануэль Макрон 24 февраля во время посещения сельскохозяйственной выставки в парижском экспоцентре Пор-де-Версай, устроив незапланированную дискуссию с фермерами после того, как они прорвались в павильон и устроили драку с правоохранителями.

Pablo Tupin-Noriega

Глава государства призвал всех успокоиться. Он отметил, что аграрии никому не помогут, если будут разбивать выставочные стенды. Президент заявил, что проблемы в сельском хозяйстве начались не только во Франции.

«Аграрный кризис не может быть решён за несколько часов. Он не будет решён во время этой выставки», — процитировало Макрона издание Politico.

Он добавил, что принял «план чрезвычайного движения денежных средств», чтобы оказать помощь фермерам.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля несколько сотен фермеров прорвались через кордоны полиции в экспоцентр Пор-де-Версай, когда туда прибыл Макрон. При этом часть протестующих хотели освистать президента и не собирались вести с ним переговоры, заявляя, что он мало сделал для аграриев.

Фермеры протестуют во Франции с января 2024 года. Акции координируют профсоюзы FDSEA и Jeunes agriculteurs d’Ile-de-France. Протестующие критикуют власти за рост цен на дизельное топливо, за ввоз дешёвой украинской продукции и за введение ограничений по защите экологии.

21 февраля в Париже аграрии залили жидким навозом здание страхового агентства Groupama. В других городах этот вид удобрений также стали разливать в общественных местах.