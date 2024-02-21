Париж, 22 февраля, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Акции протеста против аграрной политики властей продолжают устраивать французские фермеры в преддверии открытия Салона сельского хозяйства в Париже. Об этом 21 февраля сообщила радиостанция France Info.

Иван Шилов ИА Регнум Бунт фермеров во Франции

Несмотря на обращение к фермерам премьер-министра Габриэля Атталя, акции протеста вспыхнули с новой силой в преддверии открытия Салона сельского хозяйства, назначенного на 24 февраля. Фермеры блокировали автодороги в департаментах Тарн и Гаронна и Жер в регионе Окситания на юге Франции. На трассе А62 между Тулузой и Бордо протестующие разбросали покрышки и сено.

Член регионального отделения профсоюза FNSEA указал, что фермеры вполне могут ужесточить акции, если не добьются от властей выполнения своих требований. В департаменте Верхняя Гаронна в знак протеста фермеры вывалили кучи навоза возле торговых центров.

Навоз в качестве своеобразного протестного инструмента использовали аграрии в разных городах Франции. В По фермеры залили навозом фасад и витрины страхового агентства Groupama. В коммуне Сен-Брие на западе страны протестующие покрыли слоем навоза площадь напротив префектуры. В Па-де-Кале навозной жижей облили налоговый центр и улицы возле него. В Ренне вывалили тонны навоза, сена и отходов возле префектуры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что профсоюзы фермеров во Франции FNSEA и Jeunes Agriculteurs после новых заявлений премьер-министра Атталя согласились снять блокаду с автотрасс, но готовы повторить акции при невыполнении обещаний властями.

Премьер Франции объявил 1 февраля, что государство летом выделит 150 млн евро на поддержку фермеров. Средства пойдут в том числе на облегчение налоговой нагрузки.

Массовые акции протеста французских фермеров начались в январе 2024 года. Аграрии протестуют против предстоящего повышения цен на дизельное топливо, которое в свою очередь вызвано увеличением налога на горючее. Кроме того, фермеры недовольны падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию.

31 января фермеры на тракторах приблизились к столице и крупнейшему в Европе оптовому рынку Рюнжи. Сотрудники жандармерии пригнали бронированные автомобили к рынку и к аэропорту Руасси Шарль-де-Голль под Парижем после угроз фермеров блокировать столицу Франции.