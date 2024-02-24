Париж, 24 февраля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Протестующие в Париже фермеры 24 февраля прорвались через полицейский кордон в павильон сельскохозяйственной выставки, чтобы освистать прибывшего туда президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило «РИА Новости».

Кадр из видео

Как сообщил корреспондент агентства, аграрии собрались возле входа в экспоцентр Пор-де-Версай, где проходит выставка, с самого утра с флагами профсоюзов и свистками, ожидая прибытия главы республики. Когда он приехал, полиция пыталась помешать фермерам, но несколько сотен человек прорвались в павильон.

Сообщается, что началась драка между охраной и аграриями, правоохранители стали выталкивать протестующих на улицу. В это время Макрон был на втором этаже здания. Он заявил о желании пообщаться с фермерами и представителями профсоюзом. Часть протестующих выразила готовность к диалогу, но нашлись те, кто не пожелал присутствия президента.

К экспоцентру начали стягивать специальные наряды для подавления протестов (CRS).

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Как сообщало ИА Регнум, фермеры во Франции начали масштабные акции протеста в январе. На акции призывали выйти профсоюзы FDSEA и Jeunes agriculteurs d’Ile-de-France. Аграрии выступают против повышения цен на дизельное топливо, импорта дешёвой продукции с Украины и ограничений, которые вводят для защиты экологии.

Протестующие стали блокировать улицы, загромождать их вязанками сена и покрышками. 21 февраля в Париже фермеры залили жидким навозом фасад и витрины страхового агентства Groupama. В других городах также стали вываливать удобрения в общественных местах.