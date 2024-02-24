Москва, 24 февраля, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли два самолёта МиГ-29 в зоне проведения спецоперации. Об этом 24 февраля сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виталий Невар/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой Народной Республики сбиты два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины», ― доложил Конашенков.

Кроме того, российские военные уничтожили 92 дрона украинской армии. Беспилотники сбили в районах Волновахи в ДНР, Чубаревки в Запорожской области, Новой Збурьевки и Новой Маячки в Херсонской области.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российские подразделения уничтожили 574 самолёта, 267 вертолётов и 13 315 беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА Регнум, российская военная авиация и силы противовоздушной обороны за неделю с 17 по 23 февраля сбили истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8 и 652 беспилотника украинской армии.

Кроме того, силы ПВО также сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, четыре переделанные для поражения наземных целей ракеты С-200, три противорадиолокационные ракеты HARM, шесть управляемых авиабомб JDAM, 42 ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS и 652 дрона.

Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России 20 февраля сбили истребитель МиГ-29 украинской армии около Белозёрки в Херсонской области. Также на херсонском направлении российские военные нанесли удары по позициям нескольких бригад ВСУ около Работина, Орехова и Вербового в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 120 бойцов.

15 февраля средства ПВО ВС России сбили украинский истребитель МиГ-29 около Краматорска.