Москва, 24 февраля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки улучшили позиции на авдеевском направлении, на котором украинские войска за это же время потеряли до 425 бойцов. Об этом 24 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ», — сказал он.

Военный уточнил, что у Первомайского и Ласточкино в ДНР армия России отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ.

Противник за сутки потерял на этом направлении до 425 бойцов, три танка, 10 боевых бронированных машин и 24 автомобиля, добавил Конашенков

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля официальный представитель Минобороны заявил, что армия России на авдеевском направлении в течение недели продвигалась в западном направлении. За это время украинские войска лишились на этом направлении 2900 бойцов, уточнил Конашенков.

Командующий российской группировкой «Центр» Андрей Мордвичев 24 февраля рассказал, что во время освобождения Авдеевки ВС России отбросили ВСУ на расстояние более чем 10 км. Он уточнил, что российские военные продолжат наступать на всех направлениях.