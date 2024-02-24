Москва, 24 февраля, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Офицеры группировки войск «Центр» в зоне спецоперации представили министру обороны России Сергею Шойгу образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной Вооружёнными силами России в ходе боёв. Об этом 24 февраля сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кадр из видео

Как заявил заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Евгений Циндяйкин, российские военные сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО. Он также обратил внимание на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортёра М113 американского производства.

«Недостаток этой машины — это слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях», — пояснил офицер.

В свою очередь Шойгу отметил, что лучший автомат ― это Калашников.

«Всему миру понятно, что лучший автомат — это Калашников, нет, всё равно лезут», ― сказал глава Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3869480" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщило ИА Регнум, российские войска захватили в освобождённой Авдеевке американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley. Как сообщило Донецкое агентство новостей, американская машина в Донецке впервые. Также есть и украинская трофейная техника— Т-64.

Также появилась видеозапись с кадрами брошенной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки. Украинские военные оставляли технику в процессе бесконтрольного бегства.

Также среди трофеев, собранных в Авдеевке, ― западные танки и вездеходы. Российский войска эвакуируют в тыловые районы для ремонта десятки единиц захваченной бронетехники, в том числе танки Т-64 и Т-72, немалое количество бронеавтомобилей, в том числе американский Humvee, боевые машины пехоты БМП-1 и американские бронетранспортеры М113.

Как отметил в беседе ИА Регнум военный эксперт Анатолий Матвийчук, в каждом случае взятые трофеи могут представлять для российской стороны определённый интерес. Он подчеркнул, что их желательно изучить для того, чтобы впоследствии успешно уничтожать, а во-вторых, создать условия, чтобы эта техника не уничтожала российских военных и технику, внести коррективы в российские военно-технические наработки.