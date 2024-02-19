Опубликовано новое видео брошенной техники ВСУ под Авдеевкой
Минобороны показало новое видео с брошенной боевиками ВСУ техникой под Авдеевкой
Авдеевка, ДНР, 19 февраля, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Минобороны РФ опубликовало новые кадры брошенной военной техники украинскими боевиками в пригородах Авдеевки. Военные оставляли вооружение в процессе бесконтрольного бегства под натиском российской армии.
По информации оборонного ведомства, лишь отдельным неорганизованным группам под непрерывным огнём российской артиллерии удалось сбежать из Авдеевки.
На кадрах видно, как бронемашины и танки одиночно «разбросаны» по просёлочным дорогам под Авдеевкой, по ним наносятся удары.
Как сообщало ИА Регнум, военные российской армии при зачистке освобождённой Авдеевки нашли в расположении подразделения украинских боевиков трофеи — ящики с оружием западного производства.
Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль.
Бегство подразделений ВСУ, уточнили в ведомстве, началось ещё за сутки до того, как главнокомандующий Александр Сырский отдал приказ оставить город.
Российские военные инженерных подразделений группировки войск «Центр» приступили к разминированию дорог и зданий в городе.
Сапёры работают во всех частях Авдеевки, они обследуют уцелевшие дома, дворы и объекты инфраструктуры, военные проводят рейды по зачистке.
Военные доставили в госпиталь из Авдеевки более 20 раненых украинских военных, которых ВСУ бросили в городе.