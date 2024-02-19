Авдеевка, ДНР, 19 февраля, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Минобороны РФ опубликовало новые кадры брошенной военной техники украинскими боевиками в пригородах Авдеевки. Военные оставляли вооружение в процессе бесконтрольного бегства под натиском российской армии.

Сергей Корсун ИА Регнум Потери ВСУ, Авдеевка

По информации оборонного ведомства, лишь отдельным неорганизованным группам под непрерывным огнём российской артиллерии удалось сбежать из Авдеевки.

На кадрах видно, как бронемашины и танки одиночно «разбросаны» по просёлочным дорогам под Авдеевкой, по ним наносятся удары.

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Как сообщало ИА Регнум, военные российской армии при зачистке освобождённой Авдеевки нашли в расположении подразделения украинских боевиков трофеи — ящики с оружием западного производства.

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль.

Бегство подразделений ВСУ, уточнили в ведомстве, началось ещё за сутки до того, как главнокомандующий Александр Сырский отдал приказ оставить город.

Российские военные инженерных подразделений группировки войск «Центр» приступили к разминированию дорог и зданий в городе.

Сапёры работают во всех частях Авдеевки, они обследуют уцелевшие дома, дворы и объекты инфраструктуры, военные проводят рейды по зачистке.

Военные доставили в госпиталь из Авдеевки более 20 раненых украинских военных, которых ВСУ бросили в городе.