Донецк, 20 февраля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Российские войска захватили в освобожденной Авдеевке американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, сообщило 20 февраля Донецкое агентство новостей.

ИА Регнум Трофейная украинская техника. БМП M2 Bradley

«Трофейная украинская техника — Т-64 и БМП M2 Bradley. Американская машина в Донецке впервые», — говорится в сообщении.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. Советник главы ДНР Ян Гагин 20 февраля сообщил, что на разминирование Авдеевки потребуются месяцы. Он отметил, что многие здания и строения в городе получили повреждения. По словам советника, ВСУ отступали в спешке, но заминировали очень много объектов.

Также появилась видеозапись с кадрами брошенной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки. Украинские военные оставляли технику в процессе бесконтрольного бегства.

Сами жители Авдеевки заявили, что рады приходу российских войск, освободивших город от ВСУ. Они рассказали, что им приходилось прятаться в подвалах из-за обстрелов со стороны украинских военных.

В январе 2024 года сообщалось, что российские военнослужащие угнали украинскую БМП под Артёмовском. Российские разведчики обнаружили в полях подбитую боевую машину пехоты ВСУ, которая была ещё на ходу, и угнали её.