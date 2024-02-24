Вашингтон, 24 февраля, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Власти США введением новых антироссийских санкций снова и снова повторяют одни и те же действия, надеясь получить результат и выказывая этим безумие. Такое мнение 24 февраля высказал экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Какое определение у безумия? Делать одно и то же снова и снова и ожидать другого результата. Это именно оно», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Экс-чиновник Госдепа уточнил, что считает такого рода действия Вашингтона позёрством, и добавил, что введение антироссийских санкций в связи со смертью Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) не является делом США, так как блогер был гражданином России.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля президент США Джо Байден объявил о введении Вашингтоном свыше 500 новых антироссийских санкций. Глава Белого дома обосновал такое решение проведением российской спецоперации и смертью Навального, уточнив что ограничения направлены против российского финансового сектора, оборонной промышленности, сетей закупок и обходящих санкции.

Позднее в этот же день стало известно, что США ввели санкции против 63 компаний из России, двух из Киргизии и восьми из Китая. В общей сложности под американские санкционные меры попали 93 иностранные компании, включая компании из Турции, ОАЭ, Индии и Южной Кореи.

Посольство Китая в Вашингтоне 24 февраля заявило, что США злоупотребляют методами «экономического принуждения, односторонности и запугивания» введением санкций против фирм из КНР якобы сотрудничающих с Россией. Дипломаты призвали американские власти как можно скорее исправить свои ошибки и прекратить подавлять китайские компании.

Президент России Владимир Путин 16 февраля в очередной раз отметил, что санкции Запада обернулись новыми возможностями для российских компаний. Он отметил, что отечественные фирмы столкнулись с ограничениями, но вместе с тем для них открылись рынки сбыта после ухода компаний Запада.