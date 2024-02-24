Вашингтон, 24 февраля, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки злоупотребляют методами «экономического принуждения, односторонности и запугивания», вводя санкции против китайских компаний, якобы сотрудничающих с Россией, заявили 24 февраля в посольстве Китайской Народной Республики в Вашингтоне.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Введение США ещё большего числа односторонних санкций в отношении китайских предприятий под предлогом связей с Россией является типичным проявлением экономического принуждения, односторонности и запугивания», — приводит «РИА Новости» текст заявления дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что американская сторона злоупотребляет своей властью для подавления китайских компаний, руководствуясь якобы при этом собственными интересами национальной безопасности. В связи с этим дипломаты призвали Вашингтон как можно скорее исправить свои ошибки и прекратить подавлять китайские компании.

В пятницу, 23 февраля, президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден объявил о введении более 500 санкций в отношении России, которые, по словам американского лидера, направлены против российского финансового сектора, оборонно-промышленного комплекса и третьих лиц, нарушающих санкционный режим.

Как передавало ИА Регнум, накануне посольство Китая в Великобритании на фоне расширения Лондоном списка антироссийских санкций, в который также попали три компании из КНР — Finder Technology, JUHANG Aviation Technology Co и Beijing Micropilot Fight Control Systems Co, пообещало принять необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний. В дипмиссии подчеркнули, что Пекин на протяжении всего украинского кризиса выступал с позиции мирного урегулирования конфликта и придерживался объективной позиции в этом вопросе.