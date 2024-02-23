Вашингтон, 23 февраля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Минторг США ввёл санкции против 63 компаний из России, двух из Киргизии и восьми из Китая, сообщили 23 февраля в американском ведомстве.

Известия/Константин Кокошкин

В общей сложности Вашингтон ввёл экспортные ограничения против 93 иностранных компаний. Среди них также компании из Турции, ОАЭ, Индии и Южной Кореи. В санкционный список попали компании, работающие в сферах внешней торговли, поставок электроники, промышленного оборудования и туризма.

Под санкции попали банки и кредитные организации, среди которых ПАО «СПБ Банк», Банк Авангард, Модульбанк и РостФинанс Банк. В санкционный список попала констуркторское бюро «Сухого», «Уралтрансмаш», завод «Вега», «Конструкторское бюро машиностроения», «Андроидная техника», «Завод № 9» и Брянский завод колесных тягачей (входит в «Алмаз-Антей»).

В «черный» список США включили индийскую компания «Crynofist Aviation», которая занимается дистрибуцией авиационных запасных частей.

В документе отмечается, что указанные компании якобы оказывали существенное содействие вооруженным силам и/или военно-промышленному комплексу России.

Как сообщало ИА Регнум, Совет Евросоюза 23 февраля утвердил 13-й пакет санкций против России и опубликовал перечень попавших под ограничения компаний и физических лиц. Всего под санкции подпали 106 физических и 88 юридических лиц. Евросоюз включил в новый пакет антироссийских санкций также компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

Американский президент Джо Байден 23 февраля объявил, что Вашингтон вводит более 500 санкций против Москвы.

Президент Владимир Путин 11 января заявил, что по итогам 2023 года Россия стала первой экономикой в Европе. Он подчеркнул, что это особенно удивительно, учитывая, как страну пытаются душить со всех сторон. В феврале российский лидер заявил, что санкции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта.