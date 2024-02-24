Вашингтон, 24 февраля, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с Украиной договор о безопасности, который предусматривает оказание Киеву военной и финансовой помощи в течение 10 лет. Об этом написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) американский предприниматель Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

«Не похоже на то, чтобы у него (Рютте) имелись юридические полномочия на такие действия», — подчеркнул миллиардер.

Так бизнесмен ответил на сообщение политического комментатора Эвы Влардингербрук о соглашении голландских властей с киевским режимом. Эксперт в указанном комментарии отметила, что власти Нидерландов не стали интересоваться у своих граждан об их отношении по поводу этой инициативы.

Влардингербрук также предупредила голландское население о том, что Рютте, собирающийся стать генсеком НАТО, будет использовать средства налогоплательщиков пока не уйдет с должности.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря стало известно, что на досрочных выборах в парламент Нидерландов победила крайне правая антииммигрантская Партия свободы (PVV), выступающая за отмену антироссийских санкций и против поставок оружия для ВСУ. 10 февраля нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен призвала не ограничивать военную помощь Киеву со стороны Амстердама.

Глава ведомства уточнила, что ее слова касаются как передачи обычных вооружений, так и подготовки военных с предоставлением запчастей. 17 февраля Марк Рютте заявил, что новое нидерландское правительство, которое ещё будет сформировано, не сократит поддержку Украины.

23 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве Киева и Копенгагена в сфере безопасности между государствами. Согласно документу, датская сторона направит на Украину в 2024 году военную помощь на €1,8 млрд и предоставит ещё на €8,5 млрд до 2028 года.