Амстердам, 10 февраля, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Если говорить об обычном вооружении, подготовке военных и запчастях, поддержка Украины не должна иметь ограничений, заявила 10 февраля глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я думаю, мы научились, как это делать. Мы начали с поставок из наших собственных запасов, теперь делаем это в сотрудничестве с другими странами, потому что мы также должны сохранять наши запасы», — сказала она в радиопрограмме Met het Oog op Morgen.

С момента начала специальной военной операции России Нидерланды поставили Украине военной помощи на €2,6 млрд. На 2024 год на этот пункт в голландском бюджете заложили €2 млрд. По словам Оллонгрен, поддержка Украины позволяет укреплять в том числе и безопасность Нидерландов.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля она пообещала предоставить Украине дополнительно ещё шесть истребителей F-16 помимо уже обещанных ранее, доведя общее количество до 30 самолётов. Оллонгрен заявила, что таким образом Украина якобы может получить превосходство в воздухе, что имеет для неё большое значение. О поставках истребителей также заявлял нидерландский премьер-министр Марк Рютте. В декабре 2023 года речь шла о 18 F-16. По словам Рютте, поставка является одним из важнейших элементов соглашений о поддержке киевского режима.