Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Новое правительство Нидерландов, которое ещё только должно быть сформировано, не сократит поддержку Украины, заявил 17 февраля и. о. премьера Нидерландов Марк Рютте, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что в Нидерландах идут сложные переговоры в рамках процесса формирования нового правительства. Результаты прошедших выборов он назвал очень интересными.

«Но я очень рад, что могу почти наверняка предсказать, что ничего не изменится с точки зрения поддержки новым правительством Нидерландов, если оно будет сформировано, НАТО, ЕС и в особенности Украины. Она продолжится на текущем уровне или будет повышаться, но не сократится», — уверен Рютте.

Как передавало ИА Регнум, на досрочных выборах в парламент Нидерландов победила Партия свободы (PVV), выступающая за отмену антироссийских санкций и против поставок оружия на Украину. Окончательные данные итогов голосования были объявлены 1 декабря.

Лидер PVV Герт Вилдерс наиболее остро критикует миграционную и мультикультурную политику Евросоюза и выступает за выход Нидерландов из ЕС. Он также был одним их тех, кто отказался прийти в парламент королевства, когда там в марте выступал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники написала, что Рютте является фаворитом на пост генерального секретаря НАТО. Решение будет принято до выборов в Европарламент в июне.