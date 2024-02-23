Донецк, 23 февраля, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Председатель парламента ДНР Артём Жога, комментируя новость о том, что против него ввели ограничения в рамках 13-го пакета санкций Евросоюза, ответил шуткой в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Артем Жога

«Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?» — написал он.

Жога также отметил, что в санкционный список вместе с ним попали многие достойные люди.

Как сообщало ИА Регнум, под объявленные Евросоюзом 23 февраля санкции также попало «Движение первых» и его глава Григорий Гуров. Брюссель обвинил организацию в проведении патриотических мероприятий в новых регионах РФ и Крыму. Организации вменили в вину перевоспитание украинских детей.

Всего ЕС ввёл ограничения против 106 физических и 88 юридических лиц. В общей сложности в рамках всех санкционных пакетов в чёрные списки внесли 2 тыс. человек.

МИД России в ответ на эти действия Евросоюза принял ответные меры. Министерство расширило список еврочиновников и официальных лиц из стран ЕС, которым запрещено въезжать в Россию.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года, комментируя то, как Запад вводит санкции против россиян, заявил, что такие меры подтверждают работу этих людей на благо России. Он поблагодарил тех, кто попал под ограничения, за чёткую позицию.