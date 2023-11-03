Москва, 3 ноября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прокомментировал западные санкции против членов Общественной палаты.

«Противник оценивает то, что вы [Общественная палата] делаете для России», — сказал российский лидер на встрече со членами палаты.

Путин напомнил, что многие члены ОП находятся под санкциями. В этой связи глава государства выразил им благодарность, за то что они занимают такую гражданскую позицию и с пониманием относятся к тому, что происходит.

Президент встретился с новым составом Общественной палаты, который сформировали несколько месяцев назад. В апреле Путин утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты. В список членов ОП, в частности, вошли президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова, российский шахматист, гроссмейстер Сергей Корякин, писатель и сценарист Сергей Лукьяненко, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, скрипач Пётр Лундстрем.

Общественная палата России учреждена в 2005 году и призвана осуществлять контакты общественности и некоммерческих организаций с представителями власти.