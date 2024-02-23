Брюссель, 23 февраля, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Евросоюз включил в 13-й антироссийских санкций в том числе «Движение первых», Климовский патронный завод, губернаторов Тульской и Белгородской областей Алексея Дюмина и Вячеслава Гладкова, а также других политиков и общественников. Список 23 февраля опубликовали на сайте Европейского совета.

В документе говорится, что санкции против молодёжного движения ввели из-за проведения военно-патриотических мероприятий в Крыму и в новых российских регионах. В Брюсселе обвинили организацию в перевоспитании украинских детей.

«Движение первых» материально поддерживает акции, подрывающие и угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в пресс-релизе.

Под санкции попал и глава правления «Движения первых» Григорий Гуров. Также в список внесли замкомандующего Черноморским флотом вице-адмирала Аркадия Романова и спикера парламента ДНР, экс-командира батальона «Спарта» Артёма Жогу.

МИД России 23 февраля в качестве ответа на санкции расширил список представителей евроинститутов и стран — членов ЕС, для которых вводится запрет на въезд в страну. В перечень вошли представители силовых ведомств и коммерческих организаций, а также те, кто несёт ответственность за оказание военной помощи неонацистскому киевскому режиму и за другую антироссийскую деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ноябре 2023 года во время встречи с членами Общественной палаты заявил, что введение Западом санкций в отношении кого-либо, подтверждает работу этого человека на благо России. Глава государства отметил, что среди членов ОП много тех, кто попал под санкции, он поблагодарил всех за гражданскую позицию и понимание происходящего.