Вашингтон, 23 февраля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. К концу марта украинская армия столкнётся с потенциально катастрофической нехваткой боеприпасов и средств противовоздушной обороны, которая сможет переломить ход конфликта и дать преимущество армии России. Об этом 22 февраля сообщил телеканал ABC со ссылкой на американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM

По их словам, конец марта станет особенно решающим периодом для ВСУ в случае, если Конгресс США до этого времени не одобрит продолжение финансирования Киева.

Ещё один чиновник США отметил, что ему трудно сказать, когда ситуация для украинских войск станет хуже, однако признал, что нехватка боеприпасов у ВСУ будет увеличиваться.

«Переломный момент начинается сейчас, и он будет продолжать ухудшаться в течение весны и лета. Таким образом, период времени, в который мы вступаем, является критическим», — заявил телеканалу высокопоставленный представитель Пентагона.

Американские чиновники также отметили нарастающую нехватку средств ПВО у Киева.

«То, что защищено сегодня, — они не смогут защитить все эти объекты в будущем, если не будут продолжаться поставки ракет-перехватчиков», — сказал по этому поводу представитель минобороны США.

Он уточнил, что получение Вооружёнными силами России полного контроля над небом кардинально изменит характер конфликта.

Отмечается, что чиновники США также указали на необходимость поставок Украине различных видов боеприпасов, включая ракеты с GPS-наведением для РСЗО HIMARS. Они заметили, что киевским властям также нужны средства на строительство инфраструктуры для истребителей F-16, которые Запад намерен поставить Украине уже в 2024 году. Также без утверждения Конгрессом дополнительной помощи США не смогут продолжать тренировать украинских пилотов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля глава минобороны Украины Рустем Умеров связал бегство украинской армии из Авдеевки с нехваткой вооружений. Он также пожаловался на дефицит средств ПВО, артиллерийских снарядов и оружия дальнего радиуса действия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 22 февраля потребовал от западных союзников Киева передать ВСУ абсолютно всё имеющееся у них вооружение и технику. По его утверждению, украинские бойцы накопили большой опыт военных действий, а потому Киев точно знает, как нужно использовать и оружие, и технику.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 19 февраля заявил, что Москва намерена в феврале или марте запросить заседание Совбеза ООН по поставкам западных вооружений Украине.