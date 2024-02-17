Киев, 17 февраля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Отступление ВСУ из Авдеевки связано с нехваткой вооружений, заявил 17 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров, отметив, чтоизвлёк определённые уроки из боёв за этот город.

Иван Шилов ИА Регнум

На своей странице в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит организации Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена) он подчеркнул, что Киеву нужны системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия. Также, по мнению Умерова, украинская армия остро нуждается в обустроенных фортификационных линиях обороны.

Отступление украинских подразделений из населённого пункта он назвал правильным.

Как передавало ИА Регнум, утром 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский информировал, что в связи с оперативной обстановкой отдал приказ об оставлении Авдеевки и переходе к обороне.

Эту же информацию на Мюнхенской конференции подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он объяснил, что украинским войскам пришлось уйти из Авдеевки из-за отсутствия нужного оружия, ответственность за это лежит не на Киеве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что решение об отводе войск из Авдеевки связано не с желанием Киева сохранить жизни бойцов, а со способностью действовать только за большие деньги и только против мирного населения.

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Военнослужащие ВС РФ в этот же день установили флаг России на крыше Авдеевского коксохимического завода — крупнейшего предприятия города, а также над администрацией Авдеевки. Кроме того, сообщалось об установке российских флагов в других важных пунктах на территории Авдеевки, в частности на территории укрепрайона «Зенит», у монумента советским воинам-освободителям в центре города, а также на здании железнодорожного вокзала.