Париж, 23 февраля, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Грызуны испортили современные боевые машины, которые Запад поставил ВСУ, сообщила Le Figaro со ссылкой на французского наёмника.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Некоторые защитные оболочки для электрических проводов сделаны из кукурузного волокна», — объяснил военный.

Он рассказал изданию, что грызуны съели кабели на некоторых новых боевых машинах. Теперь, по его словам, некоторая западная техника оказалась обездвижена и ВСУ остаётся полагаться на остатки старой советской техники.

В материале также говорится, что современное западное вооружение, созданное с соблюдением экологических стандартов, оказалось непригодным из-за грязи и мороза. Эти материалы продемонстрировали недолговечность в условиях боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года японская газета писала, что в окопах у военнослужащих ВСУ развелось мышей намного больше, чем в 2022 году. По её данным, грызуны уничтожают всё подряд. Один из военных рассказал, что мыши грызут проводку в окопах, в том числе портят терминалы спутникового интернета Starlink.

В январе 2024 года американские СМИ сообщили, что украинские военнослужащие столкнулись с кишащими в окопах крысами и мышами. Отмечалось, что грызуны разносят заболевания, вызывающие кровотечение из глаз и рвоту у военных. Кроме того, они разрушают военное и электрическое оборудование ВСУ.

Минобороны России 17 января сообщало, что российские военные нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников, основу которых составляли французские военные. Позднее, 22 января французские волонтёры из организации SOS Donbass обнародовали в СМИ частичный список французских наёмников, которые были в Харькове во время удара. Всего в списке оказалось 13 имён.

В МИД Франции отказались признавать наличие соотечественников, воюющих в ВСУ. В свою очередь, в российском МИД, куда вызвали посла Франции, дипломату заявили, что вся ответственность за произошедшее лежит на совести Парижа. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что власти Франции лицемерно отрицают наличие в рядах украинской армии французских наёмников из-за законов, прямо запрещающих наёмничество.

При этом сообщалось, что всего с начала СВО на Украину прибыли около 300 боевиков из Франции. На начало января 2023 года их оставалось в зоне СВО около 50 человек.