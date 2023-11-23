Москва, 23 ноября, 2023, 06:56 — ИА Регнум. В окопах у киевских боевиков развелось мышей намного больше, чем в прошлом году. Грызуны уничтожают всё подряд. О нашествии рассказала японская газета Japan Times.

Kapa65 Мыши

Один их украинских военных Дмитрий сказал, что мышей «просто толпы».

Грызуны испортили его новый свитер, который ему прислала жена. Командир подразделения Владимир добавил, что мыши грызут проводку в окопах, в том числе портят терминалы спутникового интернета Starlink.

Липкие ловушки в окопах результата не приносят.

Также автор издания написал, что военные ВСУ сталкиваются с большими проблемами из-за деревьев без листвы — беспилотникам РФ стало проще выявлять позиции противника.

Как сообщало ИА Регнум, российский дрон-камикадзе полетел на позиции ВСУ вместе с необычным «пассажиром» — мышью. Момент полёта зафиксировала камера, установленная на БПЛА.

Российский дрон «Орлан» стал огромной проблемой для украинской армии, заявлял основатель группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

На запорожском направлении в зоне специальной военной операции российские бойцы захватили и «увели из-под носа» украинских войск трофейный бронетранспортёр YRP-765.