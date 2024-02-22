Чувашия, 22 февраля, 2024, 20:34 — ИА Регнум. В ходе поездки в Чувашию президент Владимир Путин посетил первый в Чувашии Центр культурного развития в городе Цивильске.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Глава государства осмотрел инфраструктуру комплекса, включающего зрительный зал на 197 мест, танцевальный зал, библиокафе, три универсальных класса, в том числе компьютерный и класс для обучения живописи.

Общая площадь здания составляет 1410 м. Все его помещения доступны для маломобильных групп граждан, семей с маленькими детьми.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 21 февраля провёл в Казани ряд важных мероприятий: встретился с лидерами нескольких стран — Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, а также с главой Республики Сербской.

Президент побывал на Казанском авиационном заводе и осмотрел стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М, а также посидел в кабине одного из них. Путин выступил на открытии соревнований «Игры будущего» и дал старт мероприятию.

Сегодня, 22 февраля, он провёл встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, по видеосвязи принял участие в церемонии открытия медицинских объектов и начала строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий ПАО «СИБУР Холдинг». Позже президент совершил полёт в Ту-160М в кресле второго пилота. За рулём «КамАЗа» он прибыл на один из участков трассы М-12 под Казанью.

Затем глава государства прибыл в Чувашию.