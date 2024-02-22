Казань, 22 февраля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 февраля прибыл на один из участков трассы М-12 под Казанью за рулём «КамАЗа».

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Владимир Путин управляет автомобилем «КамАЗ» во время поездки по автомобильной дороге М-12 «Восток»

Вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным Путин за рулем «КамАЗа» прибыл из Казани на многофункциональную зону дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток».

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Там президенту продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы М-12. В планах не только связать Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень, но и создать скоростной транспортный маршрут «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тыс. км. Всего на трассе создадут 32 МФЗ для обслуживания автомобилистов и отдыха.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 22 февраля, российский лидер совершил полёт на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. В воздухе президент провёл 30 минут. У Путина остались хорошие впечатления от полёта. Он заявил, что это отличная и надёжная техника.

Путин 21 февраля прибыл в Казань. Глава государства выступил на открытии «Игр будущего» и дал старт началу турнира. Также президент провёл переговоры с лидерами ряда государств, в частности, встретится с главами Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана.

М-12 — один из самых масштабных инфраструктурных проектов в России. В рекордные сроки кроме дорожного полотна возводят более 300 искусственных сооружений: мосты, развязки, экопереходы. Строительство участка трассы М-12 «Восток» по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» идет круглосуточно. Является также частью международного транспортного маршрута Западная Европа — Западный Китай.