Казань, 21 февраля, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 февраля в Казани на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» дал старт «Играм будущего».

Егор Алеев/ТАСС

Президент обратился к главам республик, которые находятся на церемонии открытия «Игр будущего», попросив их сказать несколько слов по поводу этого события.

Выступили все президенты: прозвучали приветственные слова на белорусском, казахском, киргизском, узбекском, таджикском языках.

«Дорогие друзья! Большое спасибо! В добрый час», — сказал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3868997" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин выступает с речью на церемонии открытия «Игр будущего» в Казани

Как сообщало ИА Регнум, соревнования по фиджитал-спорту «Игры будущего» будут проходить до 3 марта.

Президент, выступая на церемонии открытия соревнований, назвал их даром России мировой спортивной семье. То, что идея объединить классический спорт и киберспорт зародилась в России, Путин назвал закономерным. Также глава государства назвал «Игры будущего» свободой от двойных стандартов, политической конъюнктуры и любых видов дискриминации.