Чебоксары, 22 февраля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин из Республики Татарстан прибыл с визитом в Чувашию, сообщил 22 февраля журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Работа президента продолжается уже во втором регионе за один день», — заявил журналист.

Корреспондент также опубликовал видео, на котором кортеж российского президента ехал по трассе в Чувашии.

Путин 21 февраля прибыл в Казань. Президент выступил на открытии «Игр будущего» и дал старт началу турнира. Глава государства провёл переговоры с лидерами ряда государств, встретится с главами Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана. Во время посещения Казанского авиационного завода президент осмотрел модернизированные Ту-160М и поднялся в кабину одного из них.

Ранее 22 февраля российский лидер совершил полёт на Ту-160М. В воздухе президент провёл 30 минут. У Путина остались хорошие впечатления от полёта.

После этого президент за рулём «КамАЗа» прибыл на один из участков трассы М-12 под Казанью. Там главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы М-12.