Казань, 22 февраля, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Видео полёта президента России Владимира Путина на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М опубликовала 22 февраля пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3869203" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Полёт на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М

Как сообщало ИА Регнум, Путин 21 февраля прибыл в Казань, где провёл переговоры с лидерами ряда стран, которые приехали по его приглашению участвовать в церемонии открытия международных соревнований «Игры будущего».

Президент побывал на Казанском авиазаводе, где, осмотрев четыре Ту-160М, посидел за штурвалом одного из них. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент принял решение 22 февраля совершить полёт на ракетоносце.

Сегодня полёт состоялся. Путин находился в воздухе 30 минут. Маршрут полёта засекретили. Рассказывая о своих впечатлениях от полёта, президент назвал самолёт надёжной техникой. Президент подчеркнул, что ракетоносец можно принимать в состав ВС России. По словам Пескова, Путину не понадобился медосмотр перед полётом.

Новость дополняется