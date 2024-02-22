Казань, 22 февраля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Казанский аваиационный и Казанский вертолётный заводы проходят серьёзную модернизацию и нарастят объёмы производства, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов 22 февраля на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани.

Максим Богодвид/РИА Новости

«В прошлом году мы 75 вертолётов изготовили, сейчас наращиваем мехобработку, у нас потенциал будет намного больше», — рассказал глава региона.

Кроме того, Минниханов сообщил, что региональные власти активно работают по мероприятиям, связанным со специальной военной операцией, организовали поддержку воинских частей, идёт работа по подшефным территориям. Также в регионы доставили гуманитарные грузы, членам семей участников СВО оказывают поддержку, добавил он.

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На встрече российский лидер также поблагодарил главу Татарстана за организацию прошедшего накануне открытия международного турнира «Игры будущего». Президент подчеркнул, что уровень был достойный России.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл в Казань 21 февраля. Там он провёл встречи с лидерами ряда государств, а также выступил на открытии «Игр будущего» и дал старт началу турнира.