Минниханов рассказал Путину о модернизации Казанского авиазавода
Казань, 22 февраля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Казанский аваиационный и Казанский вертолётный заводы проходят серьёзную модернизацию и нарастят объёмы производства, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов 22 февраля на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани.
«В прошлом году мы 75 вертолётов изготовили, сейчас наращиваем мехобработку, у нас потенциал будет намного больше», — рассказал глава региона.
Кроме того, Минниханов сообщил, что региональные власти активно работают по мероприятиям, связанным со специальной военной операцией, организовали поддержку воинских частей, идёт работа по подшефным территориям. Также в регионы доставили гуманитарные грузы, членам семей участников СВО оказывают поддержку, добавил он.
На встрече российский лидер также поблагодарил главу Татарстана за организацию прошедшего накануне открытия международного турнира «Игры будущего». Президент подчеркнул, что уровень был достойный России.
Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл в Казань 21 февраля. Там он провёл встречи с лидерами ряда государств, а также выступил на открытии «Игр будущего» и дал старт началу турнира.