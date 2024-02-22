Путин по ВКС дал старт созданию центра НИОКР «Сибура» в Татарстане
Путин и Минниханов по ВКС дали старт созданию центра НИОКР «Сибура» в Казани
Казань, 22 февраля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии по случаю открытия медицинских объектов и начала строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий ПАО «СИБУР Холдинг» в Татарстане, сообщили в Кремле.
«Проект создания Центра НИОКР и масштабирования в Казани нацелен на развитие новых технологий и перспективных продуктов для ключевых отраслей экономики», — говорится в заявлении.
В церемонии также принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов.
В Казани также откроют Перинатальный центр городской клинической больницы № 7 имени М. Н. Садыкова и хоспис «Наташа», построенный благотворительным фондом помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой.
Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля Путин встретился в Казани с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Глава государства поблагодарил Минниханова за организацию международного турнира «Игры будущего». Путин в беседе подчеркнул, что всё очень достойно. Путин также 22 февраля тепло поприветствовал первого президента Татарстана, госсоветника республики Минтимера Шаймиева.
В декабре 2023 года российский лидер назвал приоритетом для России развитие медицины. Президент рассказал, что за последние годы в России создали почти две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, десятки детских больниц и хирургических корпусов.
Путин в феврале 2023 года в режиме видеоконференции принимал участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде российских субъектов. Речь шла о районных больницах, поликлиниках и амбулаториях в Саратовской, Белгородской, Липецкой областях, в Кабардино-Балкарской Республике и Красноярском крае, а также в Запорожской области.