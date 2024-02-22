Москва, 22 февраля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Презентация учебника «Цифровое право» для студентов состоялась в Москве 22 февраля, сообщило агентство РАПСИ.

Владимир Бурнов/РАПСИ

Это первый в России учебник по цифровому праву, который издан АНО «Белый Интернет» совместно с вузом МГИМО. В его создании принимали участие 24 автора, из них 10 докторов юридических наук, 14 кандидатов юридических наук из ведущих образовательных и экспертных центров России. Авторы уверены, что учебное пособие поможет окончательно сформировать учебную дисциплину «Цифровое право» и даст будущим профессионалам основы понимания современной юриспруденции с IT-составляющей.

«Если мы говорим, что Россия хочет быть лидером в использовании технологий и развитии технологий искусственного интеллекта, то нужно и правовую составляющую, правовое обеспечение тоже развивать в числе лидеров», — заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

В этой связи он вспомнил крылатое выражение: «В игре без правил выигрывает тот, кто придумывает правила».

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко заявила, что подготовка специалистов с цифровыми знаниями для правоохранительных органов повысит показатели борьбы с киберпреступлениями. Она добавила, что, к сожалению, сегодня Россия испытывает острейший дефицит специалистов, которые могли бы расследовать цифровые преступления. Так, согласно статистике, более 50% преступлений совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и их раскрываемость не высока.

Сидоренко также рассказала, что развитию цифрового уголовного права будет посвящена конференция, которая состоится в МГИМО 25–26 марта 2024 года.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов выступил на презентации учебника по цифровому праву и отметил, что отрасль нуждается в большом количестве новых специалистов. В этой связи вуз планирует открыть Цифровой факультет для подготовки специалистов гуманитарного профиля, обладающих компетенциями в сфере цифровых технологий. Ректор подчеркнул, что это станет важным шагом в научной деятельности университета. Так, несколько лет назад МГИМО стал первым университетом в России, который запустил специализированную магистерскую программу по направлению «Искусственный интеллект» (совместно с МФТИ). Торкунов отметил и открытие Цифровой кафедры вуза в рамках проекта «Приоритет 2030».

Цифровой юрист, по словам ректора МГИМО, становится незаменимым профессионалом, обладающим специализированными знаниями в области цифрового права, способным разрабатывать и анализировать законодательство в области информационных технологий, а также консультировать компании по правовым вопросам, связанным с цифровыми технологиями.

Говоря об ИИ в сфере образования, Торкунов отметил, что основной задачей внедрения ИИ в образовательные практики является не преследование финансовой выгоды, а улучшение качества обучения. По его словам, сегодня 65% российских студентов знают, что такое нейросети, и умеют ими пользоваться, половина учащихся вузов регулярно использует их для учебных целей, а 90% школьников, которые используют ChatGPT в процессе обучения, утверждают, что это лучше, чем использование услуг репетитора. Однако бесконтрольное применение генеративных нейросетей в образовании является актуальной проблемой, так как их использование может иметь и отрицательное влияние.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года в Москве открыли центр защиты граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий. Основным направлением работы организации стала в том числе безопасность детей в интернете.

В феврале 2024 года на международной выставке «Россия» представили достижения России в области цифрового развития по итогам 2023 года. Так, в реестре отечественного ПО уже зарегистрировано почти 20 тыс. российских программных продуктов. Для сравнения годом ранее этот показатель составлял около 15,1 тыс.