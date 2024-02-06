Москва, 6 февраля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. На международной выставке «Россия» представили достижения страны в области цифрового развития по итогам 2023 года в ходе форума «Цифровая экономика».

Кирилл Зыков/Фотохост-агентство/РИА Новости

Как отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, уже в реестре отечественного ПО зарегистрировано почти 20 тыс. российских программных продуктов. В прошлом году этот показатель составлял около 15,1 тыс.

Кроме того, заметные успехи видны в рамках национальной цели «Цифровая трансформация».

Международная выставка-форум «Россия»

Так, например, по плану, необходимо было добиться перевода социально значимых услуг в электронный вид на 85%. Однако цель достигнута на 100%. При этом планировалось добиться показателя в 181% роста вложений в отечественные IT-решения. Показатель за 2023 год составил 209,2% от целевых 400% к 2030 году и по сравнению со 157% в прошлом году.

Положительная динамика видна и в рамках цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

Международная выставка-форум «Россия»

Кроме того, уже 100% массовых социально значимых услуг переведены в электронный вид. На «Госуслугах» количество учётных записей превысило 109,7 млн, а количество оказанных на портале услуг за год достигло 340 млн. В прошлом году этот показатель составил 231 млн.

Международная выставка-форум «Россия»

В тоже время в стране выросла доля домохозяйств с доступом в интернет. 100% социально значимых объектов уже подключены к Сети и выполнено поручение президента России Владимира Путина по подключению всех регионов к интернету.

Международная выставка-форум «Россия»

В рамках презентации на выставке Чернышенко указал и на то, что на платформе «Гостех» уже работает более трети федеральных органов власти и 11 пилотных регионов.

В апреле прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что спрос на IT-кадры в России в начале 2023 года вырос на 63% по сравнению с 2022-м. Так, на российском рынке уже тогда насчитывалось около 59 тысяч открытых IT-вакансий.