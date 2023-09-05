Москва, 5 сентября, 2023, 19:41 — ИА Регнум. АНО «Белый Интернет» 5 сентября открыло центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий в Москве, сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), которое выступает учредителем центра.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

«Основными целями деятельности «Белого Интернета» станут популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, расширение правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий», — заявила на открытии гендиректор АНО, глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.​

Она подчеркнула, что основным направлением работы организации в том числе является безопасность детей в интернете. Сидоренко сообщила, что 22% несовершеннолетних несколько раз​ сталкивались с кибербуллингом, а 11% — испытали это один раз. ​

Сидоренко рассказала, что «Белый Интернет» сосредоточится на анализе судебной практики и досудебных споров по защите в сфере цифровых технологий, на организации конференций, лекций и тренингов и на поддержке молодёжных инициатив. Она также рассказала, что кибератакам чаще всего подвергаются компании, занимающиеся информационными технологиями (35%), промышленные предприятия (21%) и сфера розничной торговли (15%).

«Число кибератак на российские ИТ-компании во втором квартале 2023 года выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигло 4 тысяч», — добавила Сидоренко.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить утверждение национального проекта по формированию экономики данных на период до 2030 года. Он отметил, что в проекте следует учесть вопросы развития связи нового поколения, создания инфраструктуры по обработке и хранению информации. Для этого президент поручил использовать отечественное российское оборудование технологии и программное обеспечение.

В июле Путин отметил, что Россия может утратить суверенитет если будет зависимой в сфере использования больших данных от иностранных технологий. Он добавил, что страну пытались подсадить на иностранные платформы и стандарты.